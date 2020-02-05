Gündem YKS başvuruları yarın başlıyor
EĞİTİM

YKS başvuruları yarın başlıyor

Binlerce üniversite adayını yakından ilgilendiren YKS sınavı için başvuru kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlandı. YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.

Haber Merkezi DHA
YKS başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 70 TL ücret alınacak.
YKS başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 70 TL ücret alınacak.

2020 YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Yapılan duyuruda, 2020-YKS'nin 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınav başvurularının 6 Şubat’ta alınmaya başlanacağı belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

İlk sınav 20 Haziran'da

"20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir."

Geç başvuru tarihleri
18-19 Mart

  • Duyuruda ayrıca, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin YKS kılavuzunda yer aldığı, sınava başvurmak isteyen adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği bildirilerek, "2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece 'Özel Yetenek Sınavı' sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. YKS başvurularını 3 Mart'a kadar yapamayan adaylar için 'geç başvuru tarihleri' ise 18-19 Mart olarak belirlendi.
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