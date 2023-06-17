YKS maratonunda ilk gün

Saat 10.15'te yapılacak TYT, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

15 DAKİKA ÖNCE KAPILAR KAPANACAK

Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye ise 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. 2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında.

BİNLERCE HOCA GÖREV YAPACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavlar için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sınava hazırlık sürecinin aylar öncesinden başladığına işaret eden Ersoy, “Sınav sürecinde binlerce hocamız görev alıyor. Bu sürecin sonunda 44 günlük kapalı matbaa süreci söz konusu. Şükürler olsun bu sürecin şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Bunlara dikkat edin

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.







