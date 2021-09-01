YKS şampiyonları yine Medipol’de

2021 YKS’de sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert ile Sayısal 2.’si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.’sü Mustafa Bora Köseoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de olduğu gibi sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Sözel birincisi Hasan Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye 2.’si Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye 4.’sü Mustafa Bora Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu’nun yanı sıra Türkiye 11.’si Muhammet Eren Bayar, 25.’si Hasan Mollaoğlu, 41.’si Beyza Çakıl, 42.’si Mehmet Emre Tekinşen, 43.’sü Seyhan Çakmak, 45.’si Sevde Kaya, 48.’si Berke Deliveli ve 51.’si Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF’yi kazandı. İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültemiz 536,197 puanla Türkiye’de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte oldu. Türkiye 59.’su Hasan Kocabey, 61.’si Caner Kırçiçek, 65.’si Osman Alışkan ve 87.’si Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültemizi kazandı. Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.

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REKTÖR V. CERAN: İFTİHAR EDİLECEK BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör V. Prof.Dr. Ömer Ceran, son 5 yılda Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin Medipol’ü tercih ettiğini kaydetti. Dereceye giren öğrencilerin Medipol’ü tercih etmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu ifade eden Ceran şöyle dedi: “Seçkin öğrencilerin Medipol’ü tercih etmesi, sorumluluğumuzu artırıyor. Bu gençleri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getirmek amacımız haline geldi. Bir üniversitenin en önemli görevi, sadece var olan bilgiyi aktarması ya da kaliteli öğrenciler yetiştirmesi değil; o bilgiyi bizzat üretmesidir. Geçtiğimiz sene birçok fakülte ve bölümümüz kalite akreditasyon çalışmalarını tamamladı. Sadece eğitime değil, araştırmaya ve araştırmaların ürüne dönüşmesine önem veren bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz.”

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MERT: SAĞLIK BAKANI OLMAK İSTİYORUM

2021 YKS’de sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert, gelecekte sağlık alanında yönetici olmak istediğini söyledi. İstanbul Medipol Üniversitesinin gelecek hedeflerine ulaşmak için doğru bir adres olduğunu kaydeden Mert, “Geçen yılki üniversite sınavında sayısal puan türünde Türkiye 92.’si olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Derece yapmak amacıyla 2021 YKS sınavına da girdim ve sayısal başarım dışında sözel puan türünde Türkiye birinciliği elde ettim. Tıp eğitimimi bütünleyecek şekilde Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih ettim. Gelecekte Sağlık Bakanı olmak istiyorum.” dedi. Sayısal 2.’si Hatice Nur Gürbüz ise akademik alanda hızlı bir şekilde yol alabilme imkânının, tercihlerinde belirleyici olduğunu söyledi. Gürbüz, araştırma merkezli bir üniversite olmasından ötürü Medipol’ü tercih ettiğini kaydetti. Türkiye 4.’sü Mustafa Bora Köseoğlu da tıbbın yanı sıra mühendisliğe de ilgi duyduğunu ifade etti. Köseoğlu, “Yurt dışında dil eğitimi almak, Harvard’da staj yapmak ve araştırmacı hekim olarak yetişmek için buradayım.” dedi.

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DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER MIT VE HARVARD’DA STAJ YAPIYOR

Dereceye giren öğrenciler İstanbul Medipol’deki eğitimleri öncesinde ABD’de dil eğitimi alıyor. Medipol Tıp öğrencileri önce Harvard ve MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) gözlemci olma, sonraki yıllarda ise staj yapma imkânı elde ediyor. Tıp ve UTF öğrencileri, dev bir sağlık kompleksi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ise ilk yıllardan itibaren pratik eğitimlerini almaya başlıyor.

İSTANBUL MEDİPOL UNV BASIN-YAYIN OFİSİ

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