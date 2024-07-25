YKS tercih ekranı açıldı

Milyonlarca üniversite adayını YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz’da başlayan tercih başvuruları 2 Ağustos’ta sona erecek. Peki bir anlamda geleceğinizi belirleyen tercihlerinizi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Üniversite tercih rehberliğini nasıl yapacağını araştıran ve üniversiteler hakkında bilgi edinmek isteyen gençler için detaylı bir yol rehberi hazırladık. Tercih edilecek üniversitelerin sosyal imkanları, akademik başarısı ve burs oranları gibi pek çok önemli nokta tercih rehberimizde mevcut. Görüş aldığımız uzamanlar ise seçilenin sadece üniversite olmamasının sosyal, akademik ve burs imkanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptılar. Tercih rehberi, üç fasikül 144 sayfayla öğrencilere bu yolda yardımcı olacak.