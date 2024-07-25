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YKS tercih ekranı açıldı

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 2 Ağustos saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek

16:27 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 2 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.


Yeni Şafak Tercih Rehberi: Şimdi tercih zamanı

Milyonlarca üniversite adayını YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz’da başlayan tercih başvuruları 2 Ağustos’ta sona erecek. Peki bir anlamda geleceğinizi belirleyen tercihlerinizi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Üniversite tercih rehberliğini nasıl yapacağını araştıran ve üniversiteler hakkında bilgi edinmek isteyen gençler için detaylı bir yol rehberi hazırladık. Tercih edilecek üniversitelerin sosyal imkanları, akademik başarısı ve burs oranları gibi pek çok önemli nokta tercih rehberimizde mevcut. Görüş aldığımız uzamanlar ise seçilenin sadece üniversite olmamasının sosyal, akademik ve burs imkanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptılar. Tercih rehberi, üç fasikül 144 sayfayla öğrencilere bu yolda yardımcı olacak.


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