YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklanmada YKS tercihlerinin bayramdan önce açıklanacağını söyledi.
Aygün şu ifadeleri kullandı.
- "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız."
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı 😊
Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı 😊