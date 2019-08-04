Gündem YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak
EĞİTİM

YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihlerinin bayramdan önce açıklanacağını söyledi. Aygün, "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklanmada YKS tercihlerinin bayramdan önce açıklanacağını söyledi.

Aygün şu ifadeleri kullandı.

  • "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız."
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