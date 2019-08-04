YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihlerinin bayramdan önce açıklanacağını söyledi. Aygün, "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2019, 23:36 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019, 23:42 Yeni Şafak