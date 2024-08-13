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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden açıklandı.

Seren Som
10:15 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 10:38 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
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Arşiv

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2024 YKS tercih sonuçlarını
" adresinden öğrenebilirsiniz.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden öğrenebilecek.

Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt işlemleri ne zaman?

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.



#YKS
#ÖSYM
#Tercih
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