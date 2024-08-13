YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçları açıklanmasının ardından üniversite kayıtları da başlayacak. Adaylar akademik kariyerinizi başlatırken üniversite kayıt nasıl yapılır diye merak ediyor. Öğrencilerden kayıt esnasında istenen gerekli evrak ve belgelerin ise eksiksiz olması gerekiyor. niversite kayıtları için gerekli belgeler ÖSYM tarafından açıklanırken, her üniversite kayıt için farklı ek belgeler talep edebiliyor. Peki, üniversite kaydında hangi belgeler gerekli? 19-23 Ağustos 2024 arasında başlayacak kayıt dönemi ve öğrenci kaydı işlemleriyle ilgili detaylar haberimizde.