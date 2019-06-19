Gündem YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak
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ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması: Yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak​

YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ise ağustos ayında açıklayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını bildirdi.

Aygün, 15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS'nin ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi, sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adayların, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise matematikte zorlandığına ilişkin yorumların anımsatılması üzerine Aygün, "Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansımasıdır. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Aygün, bu yıl YKS'de bazı ilklerin yaşandığına işaret ederek, "Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde sınav yapılmıştır. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girmiştir. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kağıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız"

  • ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız" bilgisini paylaştı.

YKS kapsamında yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdının basıldığını, sınav evraklarının, il ve ilçelere 420 şehirler arası nakil aracıyla taşındığını anlatan Aygün, YKS'de ayrıca 6 bin 582 kent içi nakil aracının kullanıldığını kaydetti.

Üç oturum halinde düzenlenen YKS'de yaklaşık 700 bin kişinin görev aldığını hatırlatan Aygün, sınavda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının adaylar ve aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Polis saniyeler kala böyle yetiştirdi
FOTOĞRAF 12
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Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, kendi elleriyle evrağı sınava girecek öğrenciye teslim etti.
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Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.
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ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS ikinci oturumuna Erenler ilçesi Ali Dilmen Anadolu Lisesinde girecek olan ve evrağını unutan bir öğrencinin yardımına ise lisede görevli polisler yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, evrağı kendi elleriyle sınava girecek öğrenciye teslim etti.
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Yanlış sınav yerine gelen Sevilgen'i görevli polis ekipleri polis aracıyla sınava gireceği Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna götürdü.
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Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler<br><br> Karabük’te ise, YKS ikinci oturumuna son anda koşarak gelen bazı adaylar Cezaevi ring aracı ve polis otosuyla sınava yetişti.
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Türkiye genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15’te olan sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar sınava dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi yerleşkesine geldi. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı.
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Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi girişine gelen erkek ve bayan bir aday, Karabük T Tipi Kapalı cezaevinden sınava mahkum getiren cezaevi ring aracına binerek yetişti.
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Diğer yandan sınavın başlamasına 2 dakika kala bir polis aracıda 3 adayı sınava yetiştirdi.
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Polis saniyeler kala böyle yetiştirdi
Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, kendi elleriyle evrağı sınava girecek öğrenciye teslim etti.


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