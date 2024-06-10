YKS’da bilgi ve yorum harmanlandı

Üniversite hayali olan ve uzun zamandır çalışan binlerce öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tamamlandı. YKS’nin ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) dün yapılmasıyla sınav maratonu sona erdi. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katıldı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapıldı. Bu yıl YDT'ye İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi girdi. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak. Tercih kılavuzunun yayınlanması sonrasında tercih maratonu başlayacak. AYT, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav oldu.

SANATÇI, ESER, DÖNEM BİLGİSİ

Türk Dili ve Edebiyatı testinde, Türk Edebiyatı Dönemleri’nin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulandı. Sorular hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluştu.

YORUM YAPABİLME GÜCÜ ÖĞRENİLDİ

Sosyal Bilimler-1 testinde tarih sorularının büyük çoğunluğu ilgili konu ile ilgili temel bilgi sorularından oluştu. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında, farklı disiplerdeki bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçüldü. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve alan bilgisini yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı.

METİN ANALİZİ AĞIRLIKLI

Sosyal Bilimler-2 testindeki Felsefe sorularında metinden akıl yürütme ve sonuç çıkarabilme biçimindeki sorulara yer verildi. Psikoloji soruları bilgi gerektiren, orta kolay nitelikte sorular olarak tanımlandı. Sosyolojide metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verildi. Mantık testinde sorular klasik mantık konularını içerdi. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı.

DİKKATLİ ÖĞRENCİLER BAŞARIYI YAKALAYACAK

Matematik testi, matematik bilgi birikimine sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencilerin başarıyı yakalayabileceği bir sınav olarak değerlendirildi. Geometri sorularında eski yıllara paralel olarak konu bilgisi ve yorum kabiliyeti ön planda tutuldu.

İŞLEM YOĞUNLUĞU YOKTU

Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri önceki sınavlar ile parallellik gösterdi. Fizikte işlem yoğunluğu olmayan daha çok temel bilgiler üzerini kurulu sorular soruldu. Kimya'da ayrıntıları görebilen ve iyi işlem becerisine sahip olan öğrencilerin ön plana çıkacak. Biyoloji'de sorular, bilgi ve yorum açısından çok daha derinlikli bilgi isteyen sorulardan oluştu.

Küpesi kerpetenle kesildi

Çanakkale Gelibolu 'da Büşra A., sınav kuralları gereği küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra sınava son anda girebildi.

Yunus timi yetiştirdi

Edirne'de sınava girmek için okula gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

Kimliği mazgala düştü

Kocaeli Kartepe’de sınava girecek bir öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Mazgalı kaldıran itfaiye ekipleri, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.











