YKS'de 3.5 milyon aday ter dökecek

Bu sene 17 ve 18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu. YKS’nin Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı. Geçen sene YKS’ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu. YKS’de yaklaşık 1 milyon kişi görev yapacak.

81 İLDE VE KKTC’DE YAPILACAK

YKS’nin 17 Haziran saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri’nden 120 soru yöneltilecek. Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek. Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00’dan sonra, YDT için 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

13 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Afyon Kocatepe’ye Prof. Dr. Mehmet Karataş, Biruni’ye Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy’a Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ’a Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart’a Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya’ya Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray’a Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent’e Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret’e Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi’ye Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur’a Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan’a Prof. Dr. Mustafa Alican, Van Yüzüncü Yıl’a Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

Depremzede öğrencilere yüzde 25 ek kontenjan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl yeni uygulama yapacak. Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı. Buna göre OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek. Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa depremzede YKS adayları için 1’er kontenjan ayrılacak.

34 yaş üstü kadınlara özel uygulama

1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlara yönelik YKS için özel bir uygulama hayata geçirilecek. Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında “34 yaş üstü kadınlar kontenjanı” ayrıldı. Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek.











