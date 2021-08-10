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POLİTİKA

YKS'de baraj puanı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin YÖK tarafından yapılan ve kendisine sunulan çalışmayı onayladı. Buna göre, ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKSde baraj puanı düşürüldü
YÖK, YKS'de barajın düşürülmesine ilişkin çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS'de baraj puanının düşürüldüğünü açıkladı. Gelişmeyi "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" diyerek duyuran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

TYT'DE 140 AYT'DE 170

  • 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

YÖK ÇALIŞMASINI SUNMUŞTU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) baraj puanının düşürülmesini ilişkin çalışmasını, gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek "YÖK Başkanı'mız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler" demişti.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel başarının düşük olduğu YKS'nin TYT'de uygulanan baraj puanının 140, AYT'de uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesini önermişti.

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