YKS'de baraj puanı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS'de baraj puanının düşürüldüğünü açıkladı. Gelişmeyi "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" diyerek duyuran Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

TYT'DE 140 AYT'DE 170

2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.



Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2021

YÖK ÇALIŞMASINI SUNMUŞTU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) baraj puanının düşürülmesini ilişkin çalışmasını, gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek "YÖK Başkanı'mız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler" demişti.

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BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel başarının düşük olduğu YKS'nin TYT'de uygulanan baraj puanının 140, AYT'de uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesini önermişti.

GÜNDEM YÖK baraj düşürme çalışmalarını tamamladı: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde

GÜNDEM Devlet Bahçeli'den 'üniversite baraj puanları düşürülsün' çağrısı