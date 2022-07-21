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EĞİTİM

YKS’de tercih uyarıları

YKS tercih işlemlerinde, adayların puanlarına göre değil başarı sıralamalarına göre tercihte bulunması büyük önem taşıyor. Eğitim ve rehberlik uzmanları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan tercihlerdeki önemli hususlar için uyardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS’de tercih uyarıları
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Bu yıl 18-19 Haziran’da düzenlenen YKS’ye geçen yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Ancak başvuran adayların tümü sınava girmedi. Sınavı geçersiz sayılan adaylar da dikkate alındığında, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 8 bin 287, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 852 bin 678, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 132 bin 485 aday katıldı. Sonuçların açıklanmasından sonra ise tercih süreci başladı.

Tercihlerdeki en önemli hususlar şöyle:

- YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS’den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan puan barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

- Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkiler?

Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak.

- Bazı programlardaki “başarı sırası koşulu” uygulaması devam edecek mi?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

- Yerleştirme hangi puana göre yapılacak?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda dikkat çeken detay: Bazı bölümlerde baraj devam ediyor
FOTOĞRAF 13
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Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün de Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı.
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Adaylar için ön bilgi amaçlı yayımlanan kılavuzdan, hukuk fakültelerinin başarı sırası barajıyla ilgili bir sürpriz çıktı. Öyle ki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Şubat 2021’de aldığı kararla başarı sırası barajını yükseltmiş, bu yıldan itibaren 100 bin olarak uygulanacağını duyurmuştu.
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Kılavuzda başarı sırası 125 bin olarak açıklandı.
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Milliyet gazetesinden Ayşe Bozan Yılmaz'ın haberine göre, ilk etapta hata yapıldığı düşünüldü ancak ÖSYM’den yapılan açıklamada “YÖK, 125 bin olarak uygulanmasına karar verdi” denildi.
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Adayların başarı sıralarının çok düştüğü ve vakıf üniversiteleri başta olmak üzere hukuk fakültelerine yerleşecek aday bulmakta sıkıntı yaşanacağı için YÖK’ün böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.
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Karar, başarı sıraları düşük geldiği için hukuk fakültelerine giremeyeceğini düşünen adayları sevindirirken kontenjanların boş kalmasından korkan üniversiteleri de rahatlattı.
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Üniversitelerde açıköğretim dahil, ön lisansta 512 bin 881; lisansta 509 bin 164; özel yetenekte 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 kontenjan bulunuyor. Sınav sonuçlarına göre 2.9 milyon aday için tercih yapma hakkı doğdu.
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Bu durumda yaklaşık her 3 adaydan 1’i üniversiteye girme şansı yakalayacak. Adayların en çok tercih ettiği programlardan tıp fakültelerinde 18 bin 362, diş hekimliğinde 9 bin 264, eczacılıkta 4 bin 393, hukukta 16 bin 663, mimarlıkta 7 bin 558; mühendislikte 73 bin 237; öğretmenlikte 43 bin 485 kontenjan var.
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YKS’de bu yıl baraj yok. O nedenle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puan türlerinde yerleştirme puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecek.
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Tercihler 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 2022-TYT puanı hesaplananlar, Tablo 3’teki ön lisans programlarını; 2022-AYTYDT puanı hesaplananlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.<br><br>
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Tercihler 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 2022-TYT puanı hesaplananlar, Tablo 3’teki ön lisans programlarını; 2022-AYTYDT puanı hesaplananlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.<br><br>
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Bu programlar ve en düşük başarı sıraları şöyle: Tıp 50 bin, hukuk 125 bin, diş hekimliği 80 bin, Eczacılık 100 bin, mimarlık 250 bin, mühendislik 300 bin, Öğretmenlik (Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) 300 bin.
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Bu barajların altındaki adaylar bu programlara giremeyecekler.
ÖSYM'nin kontenjan kılavuzunda dikkat çeken detay: Bazı bölümlerde baraj devam ediyor
Önceki gün açıklanan YKS sonuçlarının ardından ÖSYM, üniversiteye girecek adaylar için kontenjan kılavuzunu yayınladı. Açıklanan kılavuza göre bazı bölümlerde baraj uygulaması devam ediyor. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi gibi alanlarda başarı sırası barajı devam ediyor. Üniversitelerde, açıköğretim dahil, toplam 1 milyon 61 bin 686 kontenjan bulunuyor. Öte yandan her 3 adaydan 1'i üniversiteye girebilecek.


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