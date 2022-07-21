YKS’de tercih uyarıları

Bu yıl 18-19 Haziran’da düzenlenen YKS’ye geçen yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Ancak başvuran adayların tümü sınava girmedi. Sınavı geçersiz sayılan adaylar da dikkate alındığında, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 8 bin 287, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 852 bin 678, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 132 bin 485 aday katıldı. Sonuçların açıklanmasından sonra ise tercih süreci başladı.

Tercihlerdeki en önemli hususlar şöyle:

- YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS’den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan puan barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

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- Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkiler?

Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak.

- Bazı programlardaki “başarı sırası koşulu” uygulaması devam edecek mi?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

- Yerleştirme hangi puana göre yapılacak?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

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