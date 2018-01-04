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YKS'de flaş değişiklik! YKS'de tüm puan türlerinde test ağırlıkları belirlendi

YKS'ye iki dil daha eklendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yabancı dil oturumunda, İngilizce, Almanca, Fransızca'ya ek olarak Arapça ve Rusça testleri de yer alacak. YKS'de tüm puan türlerinde birinci ve ikinci oturumların test ağırlıkları da belirlendi.

Haber MerkeziAA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 23-24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 23-24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yabancı dil oturumunda İngilizce, Almanca, Fransızca testlerine ek olarak Arapça ve Rusça testlerinin de yer alacağı duyuruldu.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" bölümü güncellenerek yeni bilgiler paylaşıldı.

  • YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin ağırlıklarının ne olacağı sorusu üzerine, TYT'de her bir testin, daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olacağı hatırlatılarak, "Dolayısıyla TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 17, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 33, fen bilimleri testinin ağırlığı ise yüzde 17'dir" açıklaması yapıldı.

"Yabancı dil oturumunda hangi testlerin yer alacağına" ilişkin bir soru, "Bu sene bir ilk olarak İngilizce, Almanca, Fransızca testlerine ek olarak yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça testleri de yer alacaktır." şeklinde yanıtlandı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre, ortaöğretim sisteminde yabancı dil eğitimi verilen ilk beş dilin İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olduğuna işaret edilerek, "Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu olarak bu beş dil, dil sınavı kapsamına alınmış bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Konuya ilişkin YÖK yetkilileri, son dönemde Rusya ile olumlu gelişen ilişkilerin ve YÖK'ün üniversitelerde Rus dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmasına yaptığı katkıların Rusça dilinin sınava eklenmesinde rol oynadığını belirtti.

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Sözel puan türünde test ağırlıkları

Öte yandan YKS'de sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı şu şekilde açıklandı:

"Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT'de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, AYT'de aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30, sosyal bilimler-2 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır."

Sayısal puan türünde test ağırlıkları

Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT'de ve AYT'de testlerin ağırlıkları ve katkısı ise şöyle:

"Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT'de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, AYT'de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak matematik testinin ağırlığı yüzde 30, fizik, kimya ve biyoloji testlerinin ağırlığı yüzde 10 olmak üzere, AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır."

Eşit ağırlık puan türünde test ağırlıkları

Eşit ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT'de ve AYT'de testlerin ağırlıkları ve katkısı şu şekilde olacak:

"Eşit ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT'de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, AYT'de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak matematik testinin ağırlığı yüzde 30, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır."

Dil puanı türünde testlerin ağırlıkları

Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT'de ve AYT'de testlerin ağırlıkları ve katkısı şöyle:

"Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT'de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, yabancı dil oturumunda ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak yabancı dil testinin ağırlığı yüzde 60, yabancı dil testinin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır."

Başarı sırası şartı devam edecek

Öte yandan, YÖK tarafından ilk kez 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlayan ve 2016 ÖSYS'de de devam eden bazı programlar için başarı sırası şartının bu yıl da devam edeceği açıklandı.

Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmediği, tıp programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 40 bin, hukuk programlarında eşit ağırlık puan türünde başarı sırasının 150 bin, mühendislik programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 240 bin, mimarlık programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 200 bin, öğretmenlik programlarında başarı sırasının 240 bin olduğu anımsatıldı.

Bunun yanında, vakıf yükseköğretim kurumlarının, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebileceği ifade edildi.

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