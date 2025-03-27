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Yoğunluk yüzde 80'leri gördü: İstanbul trafiğinde iftara yetişme çabası

Yoğunluk yüzde 80'leri gördü: İstanbul trafiğinde iftara yetişme çabası

19:1527/03/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'da iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafik yüzde 80'lere varan yoğunluk oluştu. Şehrin her iki yakasının ana hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, iftar saatinde evlerine yetişmeye çalışan yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Beylikdüzü istikametinde Yenibosna, Bahçelievler, İncirli, Merter, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Cevizlibağ'da araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş-çıkışlarında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar yavaş ilerliyor.

Toplu taşıma

İftar saatinde evlerine yetişmeye çalışan yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 78'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.



#İstanbul
#Trafik
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