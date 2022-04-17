​Yok yok senaryosu ​

CHP önderliğinde toplanan muhalefet partileri seçim sisteminin değişmesiyle birlikte strateji değiştirmeye karar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında, “Sekiz seçenekli bir çalışma yaptık. Ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun 8 senaryosu şöyle:

İKİ LİSTE İLE SEÇİME

İlk seçenek her partinin kendi listesi ile seçimlere girmesi. CHP ve İYİ Parti’nin dışında kalan partiler, oylarının düşük olacağı öngörüsüyle bu öneriye sıcak bakmıyor.

İkinci seçenek ise ittifakta iki liste ile seçime girmek. Buna göre İYİ Parti dışında kalan diğer partiler CHP listesinden seçime girecek. Bu öneri de CHP’li vekillerden gelecek olası tepki nedeniyle düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

REKLAM

İYİ PARTİ’DEN VİZE YOK

Üçüncü ihtimal de CHP’nin tek liste, 4 partinin İYİ Parti listesinden seçime girmesi. Buna da İYİ Parti’nin mevcut vekilleri kaybetme ihtimalinden dolayı vize vermeyeceği belirtiliyor.

SAADET BÜYÜK İHTİMAL

Diğer iki seçenek ise küçük partilerin Demokrat Parti ya da Saadet Partisi listesinden girmesi. Demokrat Parti, milletvekilliği seçimlerine Millet İttifakı’ndan bağımsız kendi listesi ile girmeyi planlıyor. Saadet Partisi listelerinden seçime girilmesine SP sıcak baksa da Gelecek ve DEVA Partileri’nin nasıl bir tavır izleyeceği henüz belli değil.

BABACAN ORTAK LİSTEYE KARŞI

Küçük partilerin tek listede buluşması da diğer bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Gelecek ve DEVA Partisi’nin ortak listede seçime katılabileceği belirtilse de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendi listesi ile seçimlere hazırlandığını söylemişti.

REKLAM

BAĞIMSIZ OLARAK SEÇİME GİRMEK

Bir diğer seçenek de bölgesel ittifaklar. Küçük partilerin liderlerinin ya da aday göstermek istedikleri kişilerin güçlü olduğu yerlerde ittifakın oy oranı yüksek partilerin listesinden seçime gireceği ifade ediliyor.

Son seçenek olarak da ittifakta yer alan küçük partilerin bağımsız seçime girmesi gösteriliyor. Gelecek ve DEVA Partisi’nin bağımsız olarak seçime girme ihtimali değerlendiriliyor.