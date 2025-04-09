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YÖK'ün "Uluslararası Araştırmacı Programları" başvuruları 16 Mayıs'a kadar sürecek

YÖK'ün "Uluslararası Araştırmacı Programları" başvuruları 16 Mayıs'a kadar sürecek

14:109/04/2025, среда
AA
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Proje 2023'te başlatılmıştı.
Proje 2023'te başlatılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Uluslararası Araştırmacı Programları"na başvuruların 16 Mayıs'a kadar süreceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla 2023'te başlattığı "Uluslararası Araştırmacı Programları"na bu yıl da devam ediliyor.


Başvuruların 16 Mayıs'a kadar süreceği program kapsamında, araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Programı (GEP), doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine imkan verecek Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP), yurt dışı akademik izin (Sabbatical Araştırma İzni) kapsamında öğretim üyelerinin 12'nci Kalkınma Planı'ndaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine yönelik Akademik Birikim Programı (AKAP) için başvurular alınacak.


Başvurular, "https://yoksis.yok.gov.tr/" adresine giriş yapıldıktan sonra "Genel İşlemler-YÖK Bursları ve Destekleri" menüsünden gerçekleştirilecek.
Başvuru şartlarına ve ayrıntılı bilgiye, "https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1546" adresinden ulaşılabiliyor.


#YÖK
#Yüksek Öğretim Kurulu
#Uluslararası Araştırmacı Programları
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