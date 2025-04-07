Yüksek teknolojiye yüksek yatırım

Meclis'te milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayan Kacır, 2024 yılında devreye alınan 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' ile vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolar büyüklüğünde bir kaynağın yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendirilmesinin planlandığını da aktardı. Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulaması kapsamında ise 1 milyar lira kredinin aracı bankalar kanalıyla tahsis edilebileceğini de dile getirdi.





30 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Kacır, 'makine', 'mobilite', 'üretimde yapısal dönüşüm', 'sağlık ve kimya ürünleri' ve 'dijital dönüşüm' olmak üzere toplamda 5 çağrı ve 162 proje kapsamında yüksek teknoloji alanında yatırım desteklerinin sürdüğünü belirtti. Kacır, "2025 yılı rakamlarıyla 16,2 milyar lira Ar-Ge harcaması olmak üzere toplamda 138,3 milyar lira tutarında yatırım desteklenmektedir. Ülkemizi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirmesi öngörülen 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı' ise 2024 yılında başlatılmıştır ve program vasıtasıyla, vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolar büyüklüğünde bir kaynağın yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendirilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.





2028'E KADAR UZATILDI

Kacır, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde projeler yürüten firmalara sunulan desteklerin süresinin 2028 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Teknoparklarda faaliyet gösteren firmaları tamamlanan proje sayısı 64 bin 627, devam eden proje sayısının 16 bin 576 olduğunu anlatan Kacır, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri bünyesinde tamamlanan toplam proje sayısı ise 80 bin 678, devam eden proje sayısının da 18 bin 624 olduğunu kaydetti.



