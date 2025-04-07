Tasarımda yeni dönem

Popüler bir yapay zekâ uygulaması, gelen son güncelleme ile artık yazıyla görsel oluşturabiliyor. Grafik tasarımı, ürün fotoğrafçılığı ve 3 D modelleme alanlarında oluşturulan birçok içerik artık istenilen tasarımın yazılı bir komutla yapay zekaya tarif edilmesiyle birkaç dakika içinde oluşturulabiliyor. Tasarımcıların saatlerce uğraşarak oluşturduğu modeller çabasız üretiliyor.