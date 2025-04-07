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Tasarımda yeni dönem

Tasarımda yeni dönem

Nazife Bardak
04:007/04/2025, Monday
G: 7/04/2025, Monday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Popüler bir yapay zekâ uygulaması, gelen son güncelleme ile artık yazıyla görsel oluşturabiliyor. Grafik tasarımı, ürün fotoğrafçılığı ve 3 D modelleme alanlarında oluşturulan birçok içerik artık istenilen tasarımın yazılı bir komutla yapay zekaya tarif edilmesiyle birkaç dakika içinde oluşturulabiliyor. Tasarımcıların saatlerce uğraşarak oluşturduğu modeller çabasız üretiliyor.


MALİYETTEN TASARRUF

Üretim ve tasarım sürecinde yapay zekanın kullanılması zamandan tasarruf sağlıyor ve maliyeti azaltıyor. Verimliliği arttırmak için olumlu bir araç görülen yapay zekanın tasarım sektöründeki insan işçileri yerinden edebileceği endişesi de bulunuyor.


#tasarım
#yapay zeka
#teknoloji

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