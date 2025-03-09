Teknoloji Uzak Doğu’dan soruluyor

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025, bu sene de teknoloji devlerinin gövde gösterisine sahne oldu. Organizasyona elektrikli araçlar, yeni nesil robotlar, 6G hızı deneyimi, 3’e katlanan telefon modelleri ve ekranı büyüyen tabletler damgasını vurdu. MWC, bir fuar olarak bilinse de küresel telekomünikasyon şirketlerinin geleceğinin tartışıldığı bir kongre özelliği de bulunuyor. Bu nedenle, organizasyon her yıl olduğu gibi yüz binlerce profesyoneli ağırlarken biletleri 7 bin avroyu buldu. Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği etkinliğe binlerce firma ve kurum katıldı.





MALEZYA VE VİETNAM ABİLERİNİ TAKİP EDİYOR

Barselona'da tüm oteller dolarken, sokaklarda Uzak Doğuluların ağırlığı dikkat çekti. Yıllardır merakla takip ettiğimiz fuarın neredeyse yarıdan fazlasını Çinli, Güney Koreli, Japon firmalar oluşturdu. Şehrin sokaklarında gezerken kendinizi İspanya değil de Seul’de veya Pekin’de hissediyorsunuz. Organizasyona damgasını vuran yenilikler de yine Asyalı ülkelerden geldi. Malezya, Vietnam, Singapur gibi yeni nesil teknoloji güçleri de önümüzdeki yıllar için çok ciddi hazırlandıklarının mesajını verdi.





0’DAN 100 KM’YE 1,98 SANİYEDE ÇIKIYOR

Fuarda ilk dikkatimizi çeken Xiaomi tarafından üretilen SU 7 Ultra modeli oldu. Cep telefonu ve tablet modellerini merak ederken, 1526 beygirlik güce sahip aracın 0 kilometreden 100 kilometre hıza 1,98 saniyede çıktığını öğreniyoruz. Otomobilin 93,7 kilovatsaat kapasiteli bataryası bulunuyor ve 11 dakikada yüzde 10 şarj oranından yüzde 80'e ulaşıyor. Gelişmiş teknolojiyle donatılan ve 2 bin 360 kilogram ağırlığa sahip otomobilde 25 hoparlör mevcut. Xioami, Huawei ve Samsung gibi firmaların dijital kaslarını ne derece genişlettiğini de gözlemledik.





ROBOTLAR YİNE ŞAŞIRTTI

Özellikle Çinli şirketler, artık Batılı rakiplerine şu mesajı veriyor: “Biz artık teknoloji taklit eden değil, ona yön veren bir yerdeyiz. Sadece akıllı telefon değil, tam teşekküllü teknoloji ekosistemi üretiyoruz.” Robotik teknolojiler de her yıl olduğu gibi ziyaretçileri kendisine çekmeyi başardı. China Mobile, yapay zeka destekli robotlarını görücüye çıkardı. Bununla birlikte, Güney Koreli LG ise Humanoid isimli robotuyla yer aldı. Anlık etkileşim kuran Humanoid soruları hızlı cevaplaması ve el becerisiyle ilgi gördü.





LENOVO’DAN YENİ NESİL TABLET

Fuarın dikkat çeken ürünlerinden biri de Lenovo’nun ürettiği katlanabilir dizüstü bilgisayar ekranı oldu. Lenovo’nun tanıttığı en dikkat çekici cihazlardan biri ThinkBook "Flip" AI PC konsepti oldu. 18,1 inçlik dışa doğru katlanabilir OLED ekranıyla kullanıcıların farklı iş akışlarına uyum sağlamasını mümkün kılan bu cihaz, clamshell, dikey, paylaşım, tablet ve okuma gibi beş farklı kullanım modu sunuyor. Teknoloji meraklılarından büyük ilgi gören bu konsept cihaz, Intel Core Ultra 7 işlemci, 32 GB LPDDR5X bellek ve PCIe SSD depolama ile donatılarak AI destekli iş akışlarını ve çoklu görevleri optimize ediyor.





AMİRAL GEMİLERDEN İNOVASYON ŞOVU

Realme ise fuarda üç yıllık stratejik planını açıkladı. Bu plan, küresel kullanıcı tabanını ikiye katlamayı ve orta-üst segmentte başarılı olmayı hedefliyor. MWC’de büyük bir çıkış yapan şirket, 14 Pro Serisi’nin küresel lansmanının yanı sıra, ileri düzey değiştirilebilir lens konseptini de tanıttı. Realme 14 Pro Serisi, performansta büyük bir sıçrama yaparak oyun ve eğlence deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. 14 Pro+ ise, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G ile güçlendirildi. cihaz, Honor of Kings ve Mobile Legends: Bang Bang gibi popüler oyunlarda 120 FPS performans sunuyor. Seri, 6.000mAh dev batarya ile donatılmış.



