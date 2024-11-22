Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki trafik sorunu konusunda ‘yol yapmak trafiği tıkıyor’ tezini geliştirdi. Önceki gün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Yavaş, “Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum. Ben bunu ezbere iddia etmiyorum. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders olarak anlatılıyor. Yeni yaptığınız yolların hepsi, 10 tane daha Ankara Bulvarı gibi bulvar yapın. Nereye gelecek hepsi? Ulus’a Kızılay’a gelecek. Nasıl girecekler? Üstten mi yapmaya başlayacağız? Tek çaresi bunların toplu ulaşım” şeklinde konuştu.