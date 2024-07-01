Yola atlayan başıboş köpek kazaya sebep oldu

Başıboş sokak köpekleri problemi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sokak köpekleri, toplumun can güvenliğini riske atmakla kalmayıp, ciddi bir hijyen sorununa da kapı açıyor. İstanbul’da başıboş sokak köpekleri, bir mağazada bulunan yataklarda yatarken görüntülendi.