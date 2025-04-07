Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Yola beton döken mikser sürücüsüne 2 bin lira ceza verildi

Yola beton döken mikser sürücüsüne 2 bin lira ceza verildi

09:257/04/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yola dökülen betonun görüntüsü arkadaki sürücünün kamerasına yansıdı.
Yola dökülen betonun görüntüsü arkadaki sürücünün kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikserinin yola beton döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemenin ardından mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası uygulandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi çevreyolunda seyir halinde ilerleyen bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri, yola beton döken mikser sürücüsüne, 2 bin 072 TL para cezası uygulandı.



#mikser
#beton
#çorum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat'ın yerine Gönül Dağı'ndan sevilen oyuncuya başrol teklif edildi! Yeni kadın başrol kim olacak?