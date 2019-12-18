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AFYONKARAHİSAR

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü seyir halinde çimento yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

Gece saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir tur şirketine ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyretmekte olan çimento yüklü kamyona çarptı. Meydana gelen kazada çimento yüklü kamyon şarampole devrildi.

DHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı
  • Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan çimento yüklü kamyona Dinar kavşağı yakınlarında özel şirkete ait tur otobüsü arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini ağır yaralanırken diğer yaralılar otobüs şoförü, yolcular ve yaralı kamyon şoförü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldüler.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı

İHA
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı
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