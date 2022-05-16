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İSTANBUL

Yolcu rahatsızlandı: THY uçağı acil iniş yaptı

Miami-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 80 yaşındaki bir yolcunun rahatsızlanması sonucu Kanada'da bulunan St. John Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Yolcu rahatsızlandı: THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu rahatsızlandı: THY uçağı acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-078 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJG kuyruk tescilli uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, Kanada hava sahasına üzerinde seyir halindeyken uçakta bulunan 80 yaşındaki Pakistan uyruklu yolcu aniden rahatsızlandı.

Yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken uçağın kaptan pilotu St. John Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Sorunsuz bir şekilde uçak inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. THY uçağı daha sonra Miami-İstanbul seferini tamamlamak üzere yerel saat ile 07.20'de St. John Havalimanı'ndan havalandı.

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