Gündem Yolda bulduğu 11 bin TLyi zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı
VAN

Yolda bulduğu 11 bin TL'yi zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı

Van'da, İsmail Naci Tuncer'in yolda yürürken yerde bulup zabıta ekiplerine verdiği 11 bin 900 TL sahibine ulaştı. Parasını kaybeden Turan İltemiş ve görgü tanıkları, İpekyolu Zabıta Müdürlüğü'ne gelip düşürdüğü parasını tutanakla teslim aldı.

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Haber Merkezi DHA
Yolda bulduğu 11 bin TLyi zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı
DHA
Bulunan para İpekyolu Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanakla teslim aldı.
Yolda bulduğu 11 bin TLyi zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı
DHA
Bulunan para İpekyolu Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanakla teslim aldı.
Yolda bulduğu 11 bin TLyi zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı
DHA
Bulunan para İpekyolu Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanakla teslim aldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Çavuşbaşı Caddesi'nde yürüyen İsmail Naci Tuncer, yerde para bulunca İpekyolu Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdi. Zabıta ekipleri Tuncer'in yanına giderek parayı aldı. Yapılan araştırmaların ardından paranın Turan İltemiş'e ait olduğu belirlendi. Parasını kaybeden İltemiş ve görgü tanıkları, İpekyolu Zabıta Müdürlüğü'ne gelip tutanakla teslim aldı.

Yerde bulunan paralar eksiksiz teslim edildi.
Yerde bulunan paralar eksiksiz teslim edildi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Tamer Seymen, bulunan 11 bin 900 TL'nin sahibine teslim edildiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmada parayı düşürenin Turan İltemiş, parayı verenin Cimşit İltemiş ve olay tanığının Zeki İltemiş olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine 3 kişiyi çağırdık. Bu şahısların sorulan sorulara doğru cevaplar verdiği tespiti üzerine, buluntu parayı sahibi Turan İltemiş'e tutanaklarla teslim ettik" dedi. Turan İltemiş, parasını bulan İsmail Naci Tuncer ile kendisine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı
GÜNDEM
Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
FOTOĞRAF 6
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden bir fırına simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynırının yanında içi nakit para ve ziynet eşyası dolu bir çanta buldu.
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\"İnsanlık ölmemiş\" dedirten Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi. Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi.
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\"İyi insanlar çok var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor\" diyen Nizamettin Kaya, “Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor” ifadelerini kullandı.
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Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
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Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti. Polis ekipleri çok sayıda bilezik ve yüklü miktarda nakit para bulunan çantanın sahibini arıyor.

Sarıyer'de AVM’de hırsızlık kamerada
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Sarıyer'de AVM’de hırsızlık kamerada
Sarıyer'de bir AVM'de iki mağazaya giren 3 çocuk girdikleri mağazalarda kaşla göz arasında cep telefon ve çanta çaldılar. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

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