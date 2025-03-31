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Yolsuzluğu oğluna öğreten baba beddua etti

Yolsuzluğu oğluna öğreten baba beddua etti

Haber Merkezi
04:0031/03/2025, الإثنين
G: 31/03/2025, الإثنين
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Hasan İmamoğlu
Hasan İmamoğlu

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, ilk kez oğlundan ayrı bayram geçirdiğini söyleyip, “Bizleri perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin” diyerek beddua etti. Hasan İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat’ın ortağı olarak yolsuzlukların önemli parçası. Ekrem İmamoğlu 1990 yılında 19 yaşında olduğu için usulsüz yatay geçişi de babanın organize ettiği tahmin ediliyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası ve İmamoğlu İnşaat’ın ortağı olarak yolsuzlukların önemli parçası olan Hasan İmamoğlu memleketi Trabzon’da bayram namazı sonrası nefret dolu söylemlerde bulundu. “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, “Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin” şeklinde beddua etti.


İMZA KAMPANYASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bayramın ilk gününde, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının ardından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’daydı. İmamoğlu ailesiyle bir araya gelen İmamoğlu bayram namazını Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğulları Selim ve Semih İmamoğlu ile kıldı. Namazın ardından Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasına katıldı.


TEPKİ YAĞDI

Bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasan İmamoğlu’nun skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bahse konu olaylara dair “şiddetle” devam ettirdiği bir duasının olduğunu söyleyen İmamoğlu, ‘dua’ diyerek beddua etti. İmamoğlu canlı yayında, “Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin” dedi. Hasan İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu 1990 yılında 19 yaşında olduğu için usulsüz yatay geçişi de organize ettiği tahmin ediliyor.


#Ekrem İmamoğlu
#Hasan İmamoğlu
#beddua

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