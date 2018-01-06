Yolsuzluğu savundu

Daha önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Hazinedar ile ilgili rapor hazırlattıran Kılıçdaroğlu, belediye önünde yaptığı konuşmada, hedef saptırmaya çalıştı. CHP lideri, “Devlete saygı duymak görevimizdir. Bir dosya istenmiştir belediye başkanı vermemiştir, açığa alırsın itirazımız olmaz. Bütün dosyaları vereceğim deyince oturur bakarsın varsa yolsuzluk hep beraber üzerine gidelim. Yoksa neyin üstüne gideceksin. Mal bildiriminin sağlıklı olmadığına ilişkin inceleniyor. Bizim evlerde çok şükür ayakkabı kutusu da yok. Bir milim bile geri adım atmayacağım” dedi. Hazinedar’a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, “Sonuna kadar haklıyız, denetimden kaçmıyoruz. Belediye başkanımızı FETÖ’cülükle suçluyorlar. Bazen iftira tutmaz. Biz susmayacağız, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ’ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım. Biz her kuruşun hesabını veririz” diye konuştu.



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