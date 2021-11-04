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RİZE

Yolun ortasında görenler şaşkına döndü

Rize şehir merkezi Fener Mahallesi üzerinde gerçekleşen yol çalışmasında beton yolun ortasında kalan elektrik direği görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgedeki vatandaşlar kazaya davetiye çıkaran direğin kaldırılmasını istiyor.

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Haber Merkezi İHA
Yolun ortasında görenler şaşkına döndü
Rize

Rize'nin Fener Mahallesi'nde yolun ortasında kalan elektrik direği kazaya davetiye çıkarıyor. Rize'de yol ortasındaki elektrik direğine aldırılmadan çevresine beton döküldü. Üzerinde kabloların da bulunduğu direk, yolun ortasında kalınca kazaya davetiye çıkarmaya başladı. Mahalle halkını tedirgin eden durum ayrıca sürücüleri de tehlikeye düşürürken, mahalle sakinleri gündüz saatlerine nazaran akşam saatlerinde yolun ortasında güçlükle fark edilen direğin kaldırılmasını istiyor.


Acemi bir sürücünün direğe direkt olarak çarpacağını altını çizen Batuhan Kaya adlı vatandaş “Buraya beton döktüler direği ortada unuttular. Direkten tek bir tane tel gidiyor o da bir tane direğe bağlanıyor. Sabahları pek bir sorun teşkil etmiyor ama geceleri ediyor. Ben burayı görmem ve bu direğe çarparım. Bu direği biraz daha kenara almaları çok zor bir şey değildi. Biraz saçma olmuş. Komik bir olay virajdan araba dönünce bu direk ile karşılaşıyor. Acemi bir sürücü olursa yüzde yüz vurur. Ben kendimden biliyorum“ ifadelerini kulandı.


Böyle hataların Rize’de pek çok yerde bolca görülmesi dikkat çeken Ali Pakoğlu ise “Yolar yapıldıktan sonra bu direk kalkmalıydı. Direği burada unuttular. Kalkacak dediler ama kaldırmadılar. Gece tehlike arz ediyor, zaten tek bir direğe gidiyor kablosu. Bu direği kenara almaları lazım. Bir an önce buna bir çözüm bulsunlar. Gerçi Rize’de bu gibi şeyler çok yerde olduğu için pek şaşırtmıyor. Gerçekten tehlike arz ediyor çünkü burası viraj, virajı bitirdiği anda karşınıza çıkıyor. Burası mahalle arası biraz hızlı olan bir sürücü bu direğe çarpabilir. Çünkü hiçbir aydınlatma da yok buralarda. Bu yüzden tehlikeli“ dedi.

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