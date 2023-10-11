Yönetim listeye sızdı

Erdoğan Toprak
Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’daki değişimci kanadın blok listesi içerisinden kendisini destekleyecek bir kontenjanı Erdoğan Toprak eliyle oluşturduğu iddia edildi. Aynı şekilde Anadolu delegesi üzerinde etkisi olan Salıcı’nın da benzer bir taktik izleyerek, değişimcileri böleceği bildirildi.
PANİK YAPMAYIN
İstanbul’da yaşanan kongre yenilgisi CHP Genel Merkezi’nin de gündeminde. İstanbul İl Kongresi’nden hemen ertesinde toplanan CHP MYK’sında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına paniğe kapılmamalarını önerdi ve sürecin işlediğini ifade etti. Genel merkezde, Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultayı garantilediği havası hakimken, Meclis grubunda ise İstanbul yenilgisinin delegelerde dalgalanma yaratacağı endişesini taşıyanlar mevcut. Grupta, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul yenilgisi sonrasında sahip olduğu delege üstünlüğünü Grup Başkanı Özgür Özel’e kaptırabileceği görüşü hakim.