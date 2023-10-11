Yönetim listeye sızdı

Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’daki değişimci kanadın blok listesi içerisinden kendisini destekleyecek bir kontenjanı Erdoğan Toprak eliyle oluşturduğu iddia edildi. Aynı şekilde Anadolu delegesi üzerinde etkisi olan Salıcı’nın da benzer bir taktik izleyerek, değişimcileri böleceği bildirildi.