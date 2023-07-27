Yozgat Havalimanı açılışa gün sayıyor: Altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

Yozgat Havalimanı
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanı tamamlandığında Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak.
AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve Belediye Başkanı Celal Köse, havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.
Akgül, gazetecilere, uçak pistiyle altyapı çalışmalarının yüzde 95 tamamlandığını söyledi.
"Havalimanı Yozgat'ın dünyaya açılan kapısı olacak"
Belediye Başkanı Celal Köse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a büyük destek verdiğini dile getirdi.
Kente çok büyük yatırımların yapıldığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti: