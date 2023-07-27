Yozgat Havalimanı açılışa gün sayıyor: Altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı

"Bunların başında da havalimanı projemiz geliyor. Havalimanımızın konumu doğu-batı, güney-kuzey yollarının kesiştiği noktada. Çorum OSB'ye 65 kilometre, Yozgat birinci OSB'ye 20, ikinci OSB'ye 2, Boğazlıyan OSB'ye 60 kilometre uzaklıkta. Çevre illerin de kullanılabileceği bir havalimanı. Yozgat'a büyük değer katacak olan havalimanı, pek çok sektörde de gelişimimizi hızlandıracak. Dolayısıyla iş adamlarımızın da Yozgat'a geliş gidişlerinde çok büyük fayda sağlayacak. Şehrimizin eğitiminden kültürüne, sanayisine, ticaretine, turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir proje. Yozgat'ın dünyaya açılan kapısı olacak"