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Gündem Yozgatta 2 tonluk boğa 70 bin liraya satışa çıkarıldı Yanında bir koç hediye edilecek
YOZGAT

Yozgat haberleri: Görenleri hayrete düşürüyor: Yozgat’ta 2 tonluk boğa 70 bin liraya satışa çıkarıldı

Yozgat’ta 2 tonluk boğa 70 bin liraya satışa çıkarıldı: Yanında bir koç hediye edilecek

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dev cüssesiyle görenleri hayrete düşüren ‘simental’ cinsi 2 tonluk boğa, Kurban Bayramı öncesi sahibi tarafından 70 bin TL’ye satışa çıkarıldı. Besicilik yapan Mesut Süzener, "Boğa 3 yaşında 2 ton 70 bin TL istiyorum, yanında da bir koç hediye ediyorum. Boğayı samanla kuru besi ile besliyoruz günde 26 kilo yem yiyor. Türkiye’de böyle bir hayvanın olduğuna inanmıyorum, hayvanımın eşi benzeri yok, rakipsiz.” dedi.

Haber Merkezi İHA
2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.
2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 20 yıldır besicilikle uğraşan 38 yaşındaki Mesut Süzener, buzağı iken aldığı ve ‘Yiğit’ ismini verdiği boğaya, gözü gibi baktı. 3 yıldır özenle baktığı boğa, 2 ton ağırlığına ulaşınca Kurban Bayramı için satışa çıkardı.

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2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.

Günlük 26 kilo yem yiyen ‘Yiğit’ isimli boğa, alıcısını beklerken sahibi boğa için 70 bin TL istiyor. 2 metre 60 santimetre uzunluğunda yaklaşık 2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.

İyi bir kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
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İyi bir kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.

Çekerek’te besicilik yapan Mesut Süzener, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Yozgat Çekerek’te besicilik yapıyorum. Genellikle büyükbaş hayvanlarla uğraşıyorum. İlk defa bu denli büyüklükte bir hayvan besledim. Boğa 3 yaşında 2 ton 70 bin TL istiyorum, yanında da bir koç hediye ediyorum. Boğayı samanla kuru besi ile besliyoruz günde 26 kilo yem yiyor. Türkiye’de böyle bir hayvanın olduğuna inanmıyorum, hayvanımın eşi benzeri yok, rakipsiz.”

2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.
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