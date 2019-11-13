Gündem YPGye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi!

YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi

Suriye’de biri 2014, diğeri ise 2015’te terör örgütü YPG/PKK’ya çocukken katılan iki terörist ailelerinin de devreye girmesi sonucu teslim oldu. 2 terörist, teslim olduktan sonra cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
M.Ş.Ç. ve V.İ cezaevine gönderildi.
M.Ş.Ç. ve V.İ cezaevine gönderildi.

Van ve Diyarbakır’daki ailelerine 3 ay önce telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S. Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti.

Çocuklarına kavuşan aileler çocuklarına sarılarak ağladı.

Afrin'e gelerek teslim oldular

Emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin’e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ, Hatay’da aileleriyle bir araya getirildi. Aile bireyleri terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

Çocuklarını karşısında gören aileler gözyaşlarına boğuldu.

Teslim olan M.Ş.Ç. ve V.İ yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle teslim olmaları için ikna etti.
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