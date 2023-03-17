YSK: 75 ülkede oy kullanılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların, 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini söyledi. Yener’in açıklamasına göre bu seçimde, 2018’den farklı olarak Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya’da da oy kullanılacak.

Öte yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, yurt dışında yaşayan 3 milyon Türk vatandaşının oy kullanma yeterliliğine sahip olduğunu belirtti. Turus, “7 milyon yurt dışında vatandaşımız var, bunun 5,5 milyonu Avrupa'da; bu 7 milyonun 2 milyonu 25 yaş altı. Yani bizim asıl hedef kitlemiz, şu an yurt dışında 3 milyon kişi oy kullanma yetkisine sahip. Burada bir şeyi de özellikle anlatmam gerekiyor, demokratik seçime katılma oranı dünyada en yüksek olan diaspora, Türk diasporası, 3 milyon seçmen sayısının yaklaşık 1,5 milyonu yani yarısı seçimlere katılıyor” dedi.