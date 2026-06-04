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YSK değil Yargıtay denetler

YSK değil Yargıtay denetler

Oğuzhan Ürüşan
04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik başvuruyu neden reddettiğini açıkladı.

Gerekçeli kararda, hukuk mahkemelerinin verdiği kararların uygulanmasının seçim kurullarının değil, icra dairelerinin görev alanında olduğu vurgulandı. Bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararların denetim merciinin Yargıtay olduğu hatırlatılırken, YSK’nın hukuk mahkemelerinin kararlarına karşı bir temyiz makamı olmadığı belirtildi.



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