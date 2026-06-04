YSK değil Yargıtay denetler

Gerekçeli kararda, hukuk mahkemelerinin verdiği kararların uygulanmasının seçim kurullarının değil, icra dairelerinin görev alanında olduğu vurgulandı. Bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararların denetim merciinin Yargıtay olduğu hatırlatılırken, YSK’nın hukuk mahkemelerinin kararlarına karşı bir temyiz makamı olmadığı belirtildi.