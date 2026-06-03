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CHP'li 3 vekil Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'li 3 vekil Kılıçdaroğlu ile görüştü

14:363/06/2026, Çarşamba
DHA
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Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Dün CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Parti genel merkezinde basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Öztunç, "Genel Başkanımızla görüştük. Şimdi Meclis'e geçiyoruz. Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok" dedi.


#CHP
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