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Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak

Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak

14:313/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı programı netleşti.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı programı netleşti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü CHP grubunda konuşacağını duyurdu.

Müslüm Sarı, "11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini toplayacağız. Salı günü grup toplantısını yapacağız. Genel Başkanımız konuşacak" dedi.

"Kurultaya karşı değiliz"

Sözcü Sarı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir diyalog heyeti oluşturmaya karar verdik. Kurultaya karşı değiliz. Bu MYK'da da konuşuldu. Şu anki parti meclisimiz seçilmiş bir parti meclisidir, atanmış değildir.




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