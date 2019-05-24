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Gündem YSK şaibeyi teyit etmiştir
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POLİTİKA

YSK şaibeyi teyit etmiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli "MHP, YSK’nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​​MHP lideri Devlet Bahçeli
​​MHP lideri Devlet Bahçeli

YSK’nın kararını ve gündemdeki diğer konulara ilişkin açıklama yapan Bahçeli özetle şunları söyledi:

Türkiye S-400 füze savunma sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen; “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı karar art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.

YOK HÜKMÜNDEDİR

Tunceli Belediye Meclisi’nin Dersim kararı yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır. Tunceli ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır.

İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLECEKTİR

MHP, YSK’nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına müessir ölçüde etki edecek hukuksuzluk ve sandık usulsüzlüklerinden dolayı YSK’nın 6 Mayıs 2019 tarihli seçim iptal kararının ne kadar gerçekçi ve vicdanları rahatlatan bir karar olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. MHP, 23 Haziran günü İstanbul’da bekanın, umudun, huzurun, kardeşliğin, sağduyunun kazanacağına inanmaktadır. İstanbul ehline emanet edilecektir. İstanbul’un geleceği yabancı başkentlerde, terör örgütlerinin yuvalandıkları ihanet merkezlerinde belirlenemeyecek, buna bizatihi İstanbullular izin vermeyeceklerdir.

BAŞKANLARA TALİMAT

Öte yandan, Bahçeli dün İstanbul’da 130 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanını Ankara’da topladı. Bahçeli, il başkanlarına İstanbul’da çalışma talimatı verdi.

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