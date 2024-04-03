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YSK'dan flaş karar: Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van için yaptığı başvuruyu kabul etti. YSK'nın vardığı hüküm sonucu Van'da mazbata DEM Parti'li Abdullah Zeydan verilecek. Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti. Öte yandan Zeydan, 2015 yılında katıldığı HDP mitinginde, "PKK sizi tükürüğüyle boğar." ifadeleriyle terör örgütüne yönelik güzellemede bulunmuş, devleti ve güvenlik güçlerini tehdit etmişti.

18:49 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:24 - 3/04/2024 Çarşamba
Abdullah Zeydan
Abdullah Zeydan

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin itirazını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van'da mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.

DEM'in itirazı yedi üyenin oyuyla kabul edildi

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı.

Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

"Herhangi bir itiraz olanağı yok"

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

Zeydan'dan PKK güzellemesi

DEM Parti'li Abdullah Zeydan, HDP'nin 2015 yılındaki Hakkari mitinginde terör örgütü PKK güzellemesinde bulunmuştu.

Mitinge konuşan Zeydan, "PKK sizi tükürüğüyle boğar." diyerek devleti ve güvenlik güçlerini tehdit etmişti.



#Van
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#mazbata
#YSK
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