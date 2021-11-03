Yüksek getirili zambak üretiminin Edirne'de yaygınlaştırılması hedefleniyor

Buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade ediliyor.

Türkiye'de pazar sıkıntısının yaşanmadığı belirtilen ve kozmetik sanayinde kullanılan zambağın aynı büyüklükte ekilen buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Yozgat'ta zambak üreticisi Ramazan Lekesiz'den temin edilen zambak soğanlarının, enstitünün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan deneme bahçesinde toprakla buluşturduğunu söyledi.

AA

Edirne'de zambak üretimini yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Tülek, "Amacımız anaç materyali üretip, zincir olacak şekilde ziraat odaları ve borsalarda ikinci üretimini gerçekleştirip sonrasında büyük alanlarda çiftçilerimizin üretim gerçekleştirmesi" dedi.

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AA

FOTOĞRAF 5 Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. <br>​<br>​ Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5'e katladı.Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin avrodan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu. Dört yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti. Soğanından çiçeğine para ediyor<br>​<br>​ Kısa sürede bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Aydemir, “Gerek yurt içi gerek yurt dışından yoğun bir talep var. Şu anda çay üretimine başladık. Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Poleni ile yağının kilosu 5 bin avrodan satılıyor\" dedi. Akzambak yüzlerini güldürdü<br>​<br>​ Akzambak hasadına sabah erken saatlerde başladıklarını ifade eden Aydemir, “Polenini ayrı çiçeğini ayrı topluyoruz. Topladıktan sonra ayıklıyoruz. Kurutuyoruz veya reçel yaparak yaş olarak mayalıyoruz. Temiz hava çiçeklerin içinde mis gibi kokunun içinde çalışmak zevk veriyor. Güzel bir uğraş, karlı iş. Hem para kazanıyoruz. Hem de çiçeklerin içinde yaşayıp gidiyoruz. Akzambaklar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim\" diye konuştu. Hayatları değişti<br>​<br>​ Kadriye Aydemir (54) ise, \"'Zambak hayatımızı kurtardı' denecek kadar güzel. Önceden emekli maaşıyla zar zor geçiniyorduk. Şimdi zambak girdi hayatımıza çok güzel bir geliri getirdi. Yani hayatımızı değiştirdi. Çok güzel, uğraşı da güzel. Yani mükemmel hayat veriyor çiçekler\" diye konuştu. Hobi olarak başladı hayatı değişti: Emekli maaşını 5'e katladı Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti.

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Tülek, zambak bitkisinin kullanıldığı yerinin yumruları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yumruların iki üç yıl içinde istenilen verime ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bakıldığında tıbbi bitkiler içerisinde zambağı yetiştirebiliriz, ekolojik açıdan bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyoruz. Çünkü Avrupa kuşağında yetişen bir bitki. Deneme çalışmalarını burada yürüteceğiz, yumruları hızlı bir şekilde elde edip sonra çiftçilere dağıtacağız.

Aynı zamanda çiçek endüstrisi açısından da önemli. Mayıs ayında çiçek açtığında, kesme çiçek gibi ürünleri ikinci bir ürün olarak değerlendirme şansı olacak. Bölgemiz için zambağın tıbbi bitkiler içinde önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz. İnşallah faydalı ve hayırlı bir çalışma olur."

AA

Dönümden ortalama 400 kilo ürün elde ediliyor

Ramazan Lekesiz ise zambak bitkisinin az su ile de üretilebildiğini ve bakımının zahmetli olmadığını söyledi.

Üretiminde ilaç ve gübre kullanılmadığının altını çizen Lekesiz, yüksek getirisi ve verimiyle zambak bitkisinin karlı bir ürün olduğunu vurguladı.

AA

Bitkiden elde edilen ürünlerin parfüm endüstrisi başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığını belirten Lekesiz, "Bir dönüm buğday yerine bir dönüm zambak eken çiftçi 30 kattan daha fazla gelir elde eder. Bir dönümden yaklaşık 400 kilo kuru zambak kökü elde ediliyor" diye konuştu.