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Yüksekten düşme ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek olay yerinde ortaya çıktı

Yüksekten düşme ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek olay yerinde ortaya çıktı

19:5815/05/2025, Perşembe
IHA
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Tabureden düşerek hafif şekilde yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Tabureden düşerek hafif şekilde yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da yüksekten düşme ihbarı üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ancak adına ihbar yapılan şahsın yaklaşık 1 metre yükseklikteki tabureden düştüğü öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüksekten düşme ihbarı üzerine ekipler harekete geçerken, gerçek olay yerine varınca ortaya çıktı. Bir kişinin yaklaşık 1 metre yükseklikteki tabureden düştüğü öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2073 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi oturduğu yaklaşık 1 metre yükseklikteki tabureden düştü. Şahsın düştüğü yerde kalması üzerine işyerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yüksekten düşme ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gerçeği olay yerine gelince öğrendi. Yüksekten düştüğü ihbar edilen şahsın, tabureden düştüğü ve hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Aydın
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