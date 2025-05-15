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Eşini ve çocuklarını bayıltıp evde yangın çıkaran itfaiye eri Turgay Gezgin'le ilgili detaylar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti

Eşini ve çocuklarını bayıltıp evde yangın çıkaran itfaiye eri Turgay Gezgin'le ilgili detaylar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti

08:5215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının mutluluğu fotoğraflarda kaldı.
Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının mutluluğu fotoğraflarda kaldı.

Aydın'da evini kundaklayıp eşini ve çocuklarını öldüren itfaiyecinin 2 hafta önce doğalgaz borusunu çiviyle delip, ailesini zehirlemeye çalıştığı ancak evdeki kedinin eşini uyandırdığı belirlendi. İtfaiye eri Turgay Gezgin'in olaydan bir gün önce de eter satın aldığı ve ailesini yangın öncesi bayılttığı ortaya çıktı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yangından sonra olay yerine bizzat giderek yaptığı incelemede yaşamını yitiren şüphelinin eşi Fatma Gezgin'in kulağında hala kulaklık olduğunu fark etti.


Bunun üzerine ölümlerin karbondioksit zehirlenmesinden olmadığını düşünen Başsavcı Dilsiz, soruşturmanın çok yönlü derinleştirilmesini istedi.


Bunun üzerine savcılık talimatıyla teknik takibe alınan Turgay Gezgin'in, olay günü Nazilli Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan F. T. ile sık sık telefonla görüştüğü ve eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı belirlendi.






DOĞALGAZ BORUSU ÇİVİ İLE DELİNMİŞ

Gezgin'in, hemşire F. T. ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, soruşturmayı daha da derinleştirince, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi.


Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını da uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Arıza nedeniyle çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.


Katil zanlısı itfaiyeci Turgay Gezgin'in ise yangından bir gün önce veterinere gidip, "Hayvanlara derin uykuya daldırabilecek, uyutucu ilaç istiyorum" dediği, veterinerin de eter almasını önerdiği anlaşıldı.


Turgay Gezgin'in aldığı eterle yangından önce eşini ve çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkarıp, ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gittiği tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Gezgin'in 'işe gittim' demesine rağmen olaydan 9 dakika önce evden çıktığı kamera kayıtlarıyla da tespit edildi.




NİŞANLISI ŞÜPHELENMİŞ

Raporlu olduğu halde işe neden gittiğini izah edemeyen Gezgin'in, yangından bir gün önce de Sevgilisine, "İçime kötü şeyler doğuyor. Deprem ölüm gibi bir şey olacak. Bu bana koyacak" dediği öğrenildi. Yangından sonra bu sözleri hatırlayan hemşire F. T.'nin, Turgay Gezgin'den şüphelenerek ayrıldığı ve her yerden engellediği anlaşıldı.Daha sonra sevgilisini ikna eden Turgay Gezgin'in 11 Mayıs'ta nişan yaptığı öğrenildi.


Turgay Gezgin'in nişanlısı F. T.



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