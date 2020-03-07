Gündem Yunan zulmüne Avrupa sessiz Bebek, kadın demeden gaz sıkıyorlar
EDİRNE

Yunan zulmüne Avrupa sessiz: Bebek, kadın demeden gaz sıkıyorlar

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Kimileri baygınlık geçiren sığınmacılar, sahra çadırında tedavi edildi.

Haber Merkezi AA
Yunan askerleri çocukların da bulunduğu sığınmacı gruba gaz bombalarıyla müdahale etti.
Yunan askerleri çocukların da bulunduğu sığınmacı gruba gaz bombalarıyla müdahale etti.

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılar, Yunanistan sınır birliklerinin yoğun şekilde biber ve göz yaşartıcı gaz bombası atması nedeniyle zor durumda kaldı. Sığınmacıların kimisi, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçirdi. Nefes alamayan bebekler, annelerinin çığlıkları arasında sahra çadırına yetiştirildi.

Sahra çadırına da dolan gaz nedeniyle güçlükle müdahalede bulunan sağlık çalışanları, çok sayıda sığınmacıyı tedavi etti.

Yunanistan sınır güçleri, aralıklarla gaz saldırısı düzenleyerek sığınmacıları sınır hattından uzaklaştırmaya çalışıyor.

Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
FOTOĞRAF 42
Title
Title
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.
Title
Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
Title
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.
Title
Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.
Title
Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.
Title
Yunanistan'ın sert müdahaleleri devam ediyor Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.
Title
Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.
Title
Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.
Title
Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.


Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.