Gündem Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Müminin Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı
POLİTİKA

Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Yunanistan İçişleri Bakanlığı Yassıköy (Yasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın Önder'in FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı oldukları nedeniyle üst düzey belediye yetkililerini görevden aldığı gerekçesiyle başlatıldığı iddia edilse de gerçek bambaşka çıktı. Geçtiğimiz Haziran ayında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan da ihraç edilen Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığından dolayı danışma kurulundan azledildiği öne sürüldü. Yunanistan'ın çıkarlarını koruyan birisi olduğu iddia edilen Mümin'in FETÖ'yü kullanarak Türkiye'yi arkasına alıp Yunanistan'la daha güçlü pazarlık yapma niyetinde olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Müminin Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı
Yassıköy (Yasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin

Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın , Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi'nde bulunan Rodop iline bağlı Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında soruşturma başlatmıştı.

Amerikan haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan Yunan yetkililer Mümin'in, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle belediye yetkililerini görevden alma ya da başka görevlere atama kararı nedeniyle soruşturmanın başlatıldığını öne sürmüşlerdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında da Rodop Kinal Partisi'nin Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin'in Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan ihraç edildiği haberi basına yansımıştı.

Türkiye aleyhtarı olduğu için ihraç edildi

Ancak FETÖ ile mücadele ettiği için Yunan hükümetinin hedefi olduğu öne sürülen Mümin ile ilgili çeşitli iddialar ortaya çıktı. Yassıköy Belediye Başkanı Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yapmasından dolayı Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan ihraç edildiği belirtildi.

'FETÖ ile mücadeleyi kullandı' iddiası

Öte yandan psikolojik tedavi gördüğü de öne sürülen Mümin'in, Yunanistan'ın FETÖ hamiliği yapmasından dolayı Türkiye'nin desteğini alabilmek için 'FETÖ ile mücadele' stratejisi geliştirdiği öne sürüldü. Mümin'in FETÖ ile mücadele görüntüsü vererek Türkiye'yi arkasına alıp ve Yunanistan'la daha güçlü pazarlık yapma niyetinde olduğu iddia edildi. Türk yetkililerin kendisiyle hiç bir şekilde görüşmediği bilgisi de paylaşıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 700 kilometre kuzeyinde bulunan Yassıköy'de çok sayıda Türk yaşıyor.

Yunanistan mülteciyi boğuyor FETÖ'cüyü özel ekiple kurtarıyor
DÜNYA
Yunanistan mülteciyi boğuyor FETÖ'cüyü özel ekiple kurtarıyor

Yunanistan FETÖ'cüyü ilk kez geri itti
GÜNDEM
Yunanistan FETÖ'cüyü ilk kez geri itti
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.