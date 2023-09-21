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Yunanistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

9 FETÖ/PYD şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

11:11 . 21/09/2023 Perşembe
DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, sınır kesiminde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

5'i hakkında yakalama kararı var

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında yakalama, 4'ü hakkında da 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasağı olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Yunanistan
#FETÖ
#Edirne
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