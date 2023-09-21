Yunanistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, sınır kesiminde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

5'i hakkında yakalama kararı var

5'i hakkında yakalama kararı var

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında yakalama, 4'ü hakkında da 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasağı olduğu belirlendi.