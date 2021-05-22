Yunanistan'ın dövüp su bile vermediği göçmenlere Mehmetçik'ten yardım eli

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldı.

Göçmenler, Edirne hududundaki Türk Silahlı Kuvvetleri personelince kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl J.K.lığına teslim edildi. pic.twitter.com/oJm3istWsT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2021

SU BİLE VERMEMİŞLER

Bakanlık, kurtarılan düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.

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Düzensiz göçmenler, 2 gün önce Uzunköprü'den Yunanistan'a gittiklerini, kendilerini yakalayan Yunanistan polisi tarafından darbedildiklerini, 2 gün boyunca kendilerine ekmek ve su verilmediğini, telefon ve pantolonlarına el konulduğunu söyledi.

Göçmenler, Yunanistan polisinin vücutlarında oluşturduğu darp izlerini de gösterdi.

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