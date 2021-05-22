Gündem Yunanistanın dövüp su bile vermediği göçmenlere Mehmetçikten yardım eli
ANKARA

Yunanistan'ın dövüp su bile vermediği göçmenlere Mehmetçik'ten yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç, susuz rehin tutulan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 42 düzensiz göçmenin, Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yunanistanın dövüp su bile vermediği göçmenlere Mehmetçikten yardım eli
Bakanlık, kurtarılan düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldı.

Göçmenler, Edirne hududundaki Türk Silahlı Kuvvetleri personelince kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

SU BİLE VERMEMİŞLER

Bakanlık, kurtarılan düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.

Düzensiz göçmenler, 2 gün önce Uzunköprü'den Yunanistan'a gittiklerini, kendilerini yakalayan Yunanistan polisi tarafından darbedildiklerini, 2 gün boyunca kendilerine ekmek ve su verilmediğini, telefon ve pantolonlarına el konulduğunu söyledi.

Göçmenler, Yunanistan polisinin vücutlarında oluşturduğu darp izlerini de gösterdi.

Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı
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Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı

Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Mehmetçik kurtardı
OYNAT 01:53
Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Mehmetçik kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri'nde Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.


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