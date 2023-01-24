Yunanistan'ın ölüme ittiği 114 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Akrebin ısırdığı 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 9 yaşındaki ablası hasta. Yunanistan, imdat çağrısı yapan mültecilerin koordinatlarını bilmesine rağmen yardıma yanaşmıyor. Türkiye’nin müdahale edebilmesi için ise mültecilerin sınıra gelmeleri gerekiyor. Megafonla seslenen jandarma herhangi bir karşılık alamadı.