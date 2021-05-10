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Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
EDİRNE

Yunanistan'ın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye itilmeye çalışılan ve botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistanın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Kurtarılan göçmenler.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada (MSB), "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini belirtti" denildi.

1️⃣Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini belirtti. pic.twitter.com/LVMtVBvVAV

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