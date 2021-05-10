Yunanistan'ın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada (MSB), "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini belirtti" denildi.

1️⃣Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini belirtti. pic.twitter.com/LVMtVBvVAV