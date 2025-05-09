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Yurt dışına kaçacaklardı: İki FETÖ şüphelisi ile onlara yardım eden zanlı yakalandı

Yurt dışına kaçacaklardı: İki FETÖ şüphelisi ile onlara yardım eden zanlı yakalandı

09:359/05/2025, Friday
AA
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Edirne
Edirne

Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde bulunan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden işlem yapılan iki şüpheli ile bu kişilere yardım eden zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu Tayakadın köyü sapağında 22 ACM 550 plakalı araç durdurularak kontrol edildi.

Araçta sürücü E.U. ile M.F.C. ve N.C'nin olduğu tespit edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan M.F.C'nin dosyasının istinaf aşamasında bulunduğu, N.C'nin FETÖ iltisaklı kurum çalışanı olduğu ve Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçtan yargılandığı belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü E.U'nun ifadesinde Ö.Z'nin öncülük ve yönlendirme yaptığını beyan etmesi üzerine bu şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.



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