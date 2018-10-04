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Yüz kapama terör suçu

AYM, PKK propagandası yapılan mitingde yüzünü kapattığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılan kişinin bireysel başvurusunu reddetti. Kararda, “Kimliklerini gizleyen kişilerin iyi niyetlerinden şüphe duymak için yeterli nedenlerin olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Terör suçları kapsamı genişliyor.
Terör suçları kapsamı genişliyor.

Yüksek Mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili önemli bir karara imza attı. Kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 2009'da Ağrı Doğubayazıt’ta düzenlediği ve yüzleri kapalı 30 kişilik bir grubun da terörist başı Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar attığı mitinge ilişkin, kimliği belirlenerek "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Ferhat Üstündağ'ın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvurusu reddedildi.

BARIŞÇIL DEĞİL

Oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, başvurucu Ferhat Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu grubun, PKK ve PKK'nın şiddet eylemlerini övücü sloganlar attığı belirtildi. Kararda, "Dolayısıyla bu kişiler yönünden başvuruya konu toplantı barışçıl toplantı kavramı dışında kalmıştır" denildi. Anayasa'nın 34. maddesinin toplantıya katılan kişilere bazı ödev ve sorumluluklar yüklediği kaydedilen kararda şu ifadelere yer verildi:

İYİ NİYET YOK

“Dolayısıyla somut başvuruda şiddet hareketlerine başvurmamış olsalar bile yüzlerini gizleyerek başvuruya konu toplantıya katılan ve toplantıyı terör örgütünün propagandasına dönüştüren kişilerin hakkın gerektirdiği ödev ve sorumluluklara uygun davranmadıkları kabul edilmelidir. Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen başvuruya konu toplantıda kimliklerini gizleyen kişilerin iyi niyetlerinden şüphe duymak için yeterli nedenlerin var olduğu sonucuna varılmıştır.”

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