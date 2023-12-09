Yüzde 45,9 sporcular sorumlu

Fon vurgununda Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’a 2 milyon dolar kaptıran iş insanı Bülent Çeviker, mahkemeye bir ses kaydı sundu. Erzan evlerine geldiği gün Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’in, kuşkulandığı için aralarındaki görüşmeyi kaydettiği ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren ses kaydında Erzan, milyonlarca dolar karşılığında mağdurlara verdiği not kağıdı için “Benim size verdiğim evrak banka şubesinin size vereceği evraktan daha değerli” diyor. Kayıttaki diyalog şöyle:

RESMİ EVRAK O

* İNCİ ÇEVİKER: Şimdi biz parayı alacak mıyız?

* SEÇİL ERZAN: Tabii ki alacaksınız. Parayı almama gibi hiçbir riskiniz yok. Rahat olun. (...)

* İNCİ ÇEVİKER: Sen o zaman bize yeni bir kağıt verecek misin?

* SEÇİL ERZAN: Vereceğim tabii ki. Mevcut kağıdın altına ısın kodu aynı, bakiyesini yazarım, kaşeler, imzalarım.

* BÜLENT ÇEVİKER: Resmi evrak alabiliyor muyuz?

* SEÇİL ERZAN: Bizim evrak ondan daha değerli. Resmi evrak dediğimiz o zaten. (...)

* İNCİ ÇEVİKER: O zaman antetli kağıda yaz. Şu tarihte 5 milyon falan diye. (...)

* SEÇİL ERZAN: Ben rahatım işlemlerde bir problem olmadığı için. Bülent Bey'in de kaygısını fark ettim.

* BÜLENT ÇEVİKER: Bende aşırı derecede sinirler falan gitti. (...)

İSTEDİĞİNİZ ŞUBEDEN ALIRSINIZ

* BÜLENT ÇEVİKER: Peki haftaya çarşamba, perşembe geldiğinde şu şöyle oldu dersen ne yapacağız?

* SEÇİL ERZAN: Bankaya gider kendiniz alırsınız.

* BÜLENT ÇEVİKER: Nereden alınıyor? Kimden alacağım?

* SEÇİL ERZAN: Siz Denizbank'a gelirsiniz, benim şubeye ya da Levent şubeye gidersiniz. İstediğiniz şubeden gidip alırsınız. (...)

* BÜLENT ÇEVİKER: Elim ayağım titriyor. Bende uyku muyku kalmadı.

* SEÇİL ERZAN: Hay Allah'ım. Ne yapalım Bülent Bey, para kazanacaksınız.

* BÜLENT ÇEVİKER: Senden başka kim yapıyor bu işlemleri? Yani genel müdürlükte...

* SEÇİL ERZAN: Bir sürü kişiler var, yapanlar çok. Onlar yaptırıyorlar zaten. (...) Bülent Bey sakin... Hiçbir şey yok. Rahat olun, güzel güzel para kazanıyorsunuz.

Vatandaşlar ‘Parayı veren sorumlu’ dedi

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye’nin gündemine oturan fon vurgunu dolandırıcılığını vatandaşlara sordu. Türkiye genelinde 1752 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırmasından sizce kim sorumludur?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 45,9’u “Futbolcuların kendileri sorumludur” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 30,5’i bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23,6’sı ise Seçil Erzan’ın sorumlu olduğu görüşünü bildirdi.







