Gündem Yüzleri de kızarmıyor
İSTANBUL

Yüzleri de kızarmıyor

CHP ve İYİ Parti’yle yandaşları olan medyanın yalan yarışı tuhaf hal aldı. CHP’nin TELE1 kanalında program yapan Sedef Kabaş, “Afetler için toplanan bağışlarla Erdoğan’a lüks yat yapılıyor” iftirası attı. Kabaş’ın görüntülerini paylaştığı yatın Suudi bir işadamına ait olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzleri de kızarmıyor
Sedef Kabaş

CHP’nin fonladığı TELE1 kanalında program yapan ve “Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin” ifadeleriyle gündeme gelen Sedef Kabaş’ın sosyal medyadaki algı çalışması kısa sürdü.

Sedef Kabaş’ın 2 milyonluk yatı.
Sedef Kabaş’ın 2 milyonluk yatı.

“Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor” iftirası tepkilere neden olan Kabaş’ın ikinci el fiyatı iki milyon lira değerinde lüks bir yatı olduğu ortaya çıktı.

Suudi bir işadamına ait olan yat.
Suudi bir işadamına ait olan yat.

Sosyal medyada Sedef Kabaş’ın yazdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu yalanı ile yayınlanan paylaşıma konu lüks yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı. Antalya Serbest bölgede inşa edilen ve dün denize indirilerek son kontrolleri yapılan lüks yatın 22-25 Eylül’de Monaco Yacht Show’da sergilendikten sonra sahibine teslim edileceği bildirildi.

"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası
GÜNDEM
"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası

CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın
OYNAT 00:39
CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın
CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret.” sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi. CNN International kökenli televizyoncunun 'Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık' adı altında bir de şirketi var.

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