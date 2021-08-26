Yüzleri de kızarmıyor

CHP’nin fonladığı TELE1 kanalında program yapan ve “Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin” ifadeleriyle gündeme gelen Sedef Kabaş’ın sosyal medyadaki algı çalışması kısa sürdü.

Sedef Kabaş’ın 2 milyonluk yatı.

“Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor” iftirası tepkilere neden olan Kabaş’ın ikinci el fiyatı iki milyon lira değerinde lüks bir yatı olduğu ortaya çıktı.

Suudi bir işadamına ait olan yat.

Sosyal medyada Sedef Kabaş’ın yazdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu yalanı ile yayınlanan paylaşıma konu lüks yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı. Antalya Serbest bölgede inşa edilen ve dün denize indirilerek son kontrolleri yapılan lüks yatın 22-25 Eylül’de Monaco Yacht Show’da sergilendikten sonra sahibine teslim edileceği bildirildi.

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GÜNDEM "Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası